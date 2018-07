Stiri pe aceeasi tema

- Luis Padron, de 25 de ani, din Buenos Aires, Argentina,a cheltuit mai mult de 30.000 de dolari pe proceduri pentru a se transforma intr-un elf spațial, inclusiv un laser experimental pentru a-și schimba culoarea ochilor.

- De-a lungul anilor actrița Nicole Kidman a trecut prin mai multe schimbari și, deși nu a recunoscut niciodata ca a suferit operații estetice, diferența este notabila. Inca este frumoasa, insa Kidman pare o cu totul alta persoana. Fanii acesteia au reacționat imediat dupa ce actrița in varsta de 49 de…

- Ozana Barabancea “a bifat” in aceasta seara in emisiunea “Rai da’ buni” ultima apariție la TV inainte sa intre in sala de operații, unde o echipa de specialiști ii vor remodela bustul și talia. Jurata de la Te cunosc de undeva!” e tare mandra de transformarea ei de anul trecut pana in prezent și nu…

- Operațiile estetice nu te duc intotdeauna unde ai nevoie, mai ales cand exagerezi cu ele. O simte pe pielea ei chiar regina muzicii pop, care deși nu se ferește sa se posteze pe Instagram in ipostaze mai puțin machiate, e lovita de un val uriaș de critici din partea celor care o urmaresc. Madonna a...…

- DJ Wanda a dezvaluit la ce trucuri apeleaza pentru a arata bine și a precizat ca nu ocolește cabinetul medicului estetician atunci cand este cazul. Vedeta a vorbit deschis despre operațiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. „Eu sunt o tipa foarte asumata si foarte sincera. Nu am niciun…

- PrezintaStirile sportive PROTV de mai bine de 12 ani, dar rare au fost ocaziile in care Corina Caragea a vorbit deschis si despre viata ei privata. Intr-un interviu exclusiv, pentru EVZMonden, vedeta a raspuns la toate curiozitatile legate de ea, de la o posibila nunta, la o schimbare de carierasi trucurile…

- O femeie a decis sa iși schimbe complet viața și sa apeleze la operații estetice pentru a trece printr-o transformare uriașa. Acum, toți care o vad spun ca arata precum o papușa Barbie umana!