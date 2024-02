Stiri pe aceeasi tema

- Cați bani a platit Raluca pentru intervențiile estetice care au ucis-o. Soțul femeii a spus ca motivul pentru care au ales sa mearga in Turcia a fost legat de bani. Iata ce a marturisit barbatul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- O romanca de 35 de ani a murit dupa ce și-a facut patru operații estetice, toate in aceeași zi. Femeia a platit 8.000 de euro pentru toate. Atrasa de prețurile reduse, Raluca a mers la o clinica din Turcia dorind sa-și faca mai multe modificari la aspectul sau fizic. A platit o suma de 8.000 de […]

- Raluca Ciupitu, o romanca in varsta de 35 de ani din Braila, a murit in Turcia dupa ce a fost supusa la patru operații estetice intr-o singura zi.Raluca a mers la o clinica in Istambul, sperand sa-și transforme aspectul fizic prin patru proceduri estetice. Suma platita pentru operațiile de rinoplastie,…

- Zece decese cauzate de gripa au fost inregistrate intr-o singura saptamana. Medicii fac in continuare apel la vaccinare, in condițiile in care cazurile grave ale bolii pot fi prevenite prin vaccin. Chiar și așa, foarte puține persoane din Romania se vaccineaza. In acelasi timp, numarul infecțiilor respiratorii…

- Societatea Naționala de Medicina a Familiei trage un semnal de alarma cu privire la medicii de familie – singura categorie sociala cu veniturile pe 2024 reduse de catre Guvern!. Intr-un comunicat de presa, SNMF ține sa precizeze ca „intr-un sistem sanitar nefunctional, care este carpit pe ici pe colo…

- O romanca a trait un adevarat coșmar dupa ce și-a propus sa-și imbunatațeasca aspectul prin operații estetice in Turcia. Femeia, a carei identitate este pastrata in anonimat, și-a dorit sa atinga standardele frumuseții, platind o suma considerabila pentru proceduri estetice intr-o clinica din țara vecina.…

- Medicii trag un semnal de alarma privind oscilațiile de temperatura din aceasta perioada care sunt un adevarat pericol pentru imunitatea organismului și atrag dupa sine probleme de sanatate. Trecerile bruste de la temperaturi scazute la cald , dau peste cap funcționarea organismului și sporesc RASPANDIREA…

- Semnal de alarma tras de medicii pneumologi de Ziua Mondiala de lupta Impotriva Pneumoniei. Peste 1.000 de pacienți cu pneumonie au fost internați in acest an la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, peste 2,8 milioane de decese…