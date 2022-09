Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Targu Mureș va achita mai mult de 150.000 de lei catre societatea Art Safari SRL București pentru organizarea unei expoziții intitulata "Marcel Iancu. Reconstruind artele Romania – Israel", gazduita de Galeria Cetații Medievale din Targu Mureș. Expoziția a avut vernisajul joi,…

- CFR Cluj (1-0 la general vs Maribor) și FCSB (4-3 vs Viking, dupa 3-1 in Norvegia) s-au calificat joi in grupele Conference League, in timp ce CS Universitatea Craiova a ajuns in prelungiri cu Hapoel Beer Sheva (0-0 in Israel, dupa 1-1 in Romania). CFR Cluj vs Maribor 1-0 (Rep. II) / 1-0 la general,…

- Expoziția dedicata artistului fenomen de secol XX, Marcel Iancu, de la Art Safari iși incepe itinerariul prin țara și poate fi vizitata in inima Transilvaniei incepand cu 25 august. Galeria Cetații Medievale Targu Mureș gazduiește intre 25 august și 4 decembrie expoziția „Marcel Iancu. Reconstruind…

- ​​Galeria Cetații Medievale Targu Mureș gazduiește intre 25 august și 4 decembrie expoziția „Marcel Iancu. Reconstruind artele Romania - Israel”, curatoriata de Raya Zommer-Tal, directorul Muzeului Janco Dada, și organizata de Art Safari, in cadrul ediției a 9-a, incheiate in 7 august. Proiectul este…

- O tanara romanca, adoptata de o familie de spanioli, a reușit sa iși gaseasca familia naturala dupa momentul in care s-a calugarit. Fata nu a incetat sa se roage la Dumnezeu pentru a-i putea strange in brațe pe parinții sai din Romania. La sfarșitul anilor ’90, un cuplu tanar din Romania a fost nevoit…

- Cosmin Petruț, tanar absolvent al specializarii de Artele Spectacolului-Actorie din cadrul Universitații de Arte din Targu Mureș, a finalizat in vara lui 2022 studiile de licența ca șef de promoție cu media 9,85. Proaspatul actor iși trage originile din Oradea. Cosmin de cele mai multe ori are zambetul…

- Reporteri ai vremii, pe care nimeni nu ii batea la cap cu GDPR-ul, spuneau exuberanți in presa anului 1929, dar și intr-un vechi documentar: „In cea mai frumoasa poziție a Capitalei, la Șosea, un gard din beton armat, lung de 2 km., imprejmuiește terenul pe care se construiește un «Ștrand» de dimensiuni…

- La Sovata, lacul helioterm si-a deschis oficial portile. Turistii au parte de o baie rece, dar si calda in acelasi timp. Si asta pentru ca, Lacul Ursu are o temperatura aparte. Daca la suprafata apa are 27 de grade, ceva mai in adancime temperatura poate atinge si 40 de grade. In prima zi a sezonului,…