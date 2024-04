Deși Naționala Feminina de Fotbal implinește anul acesta 34 de ani de la inființare și sunt peste 100.000 de fete si femei care activeaza in cluburi mixte și feminine din toata țara, fața de aproximativ 330 de participante cate erau la inceputul anilor ’90, jucatoarele din Romania inca se lovesc de stereotipuri de gen și […] The post Fotbalul feminin in Romania: 34 de ani de Naționala, 100.000 de jucatoare, stereotipuri de gen și misoginism appeared first on Puterea.ro .