Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile dezastruoase din Maui au afectat aproape toate aspectele vieții, ucigand cel puțin 36 de persoane și distrugand sau punand in pericol cladiri importante pentru istoria hawaiiana. Printre monumentele din Hawaii se numara și un copac maiestuos cunoscut drept simbol al culturii insulei, anunța…

- Un norocos a castigat, cu un singur bilet cumparat in Florida, un premiu fabulos de 1,58 miliarde de dolari la loteria Mega Millions din Statele Unite, acesta fiind cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

- Un norocos a castigat, cu un singur bilet, cumparat in Florida, un premiu fabulos de 1,58 miliarde de dolari la loteria Mega Millions din Statele Unite, acesta fiind cel mai mare premiu din istoria acestui joc, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Norocosul a nimerit toate cele sase numere la extragerea…

- Polițiștii Biroului Rutier au depistat un barbat in varsta de 49 de ani, din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, care se afla la volanul unui autoturism pe strada Gheorghe Șincai din Pitești, dar care, din verificarile efectuate in baza de date, nu are permis auto internațional, neavand, deci,…

- Statele Unite sprijina admiterea Suediei in NATO. Acest lucru a fost reiterat de catre președintele american Joe Biden atunci cind l-a primit la Casa Alba pe premierul suedez Ulf Kristersson. "Cu toate acestea, sintem pregatiți și pentru summitul NATO de saptamina viitoare. Și vreau sa confirm ca SUA…

- Balonul chinez doborat de Statele Unite in februarie deasupra Oceanului Atlantic nu a adunat informatii in timp ce a survolat teritoriul american, a anuntat joi Pentagonul, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- In cadrul reuniunii, Regatul Unit, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis miliarde de dolari ajutor suplimentar pentru reconstructia Ucrainei, dar Kievul a declarat ca are nevoie de mai mult capital si de angajamente pentru proiecte specifice nu numai pentru a-si reveni dupa razboi, ci si pentru…

- Elon Musk, seful Tesla, a preluat joi primul loc in clasamentul averilor mondiale, inaintea lui Bernard Arnault, CEO-ul LVMH, potrivit datelor Bloomberg. Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor de la Bloomberg Billionaires…