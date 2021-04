Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a deschis scorul cu Granada in urma unei faze de excepție. In minutul 31 al manșei tur din „sferturile” Europa League, Victor Lindelof l-a gasit pe Marcus Rashford cu o pasa fabuloasa de 60 de metri! Atacantul englez a zburat pe langa aparatorii iberici, a preluat perfect și l-a invins…

- Azi, de la 22:00, sunt programate toate cele patru jocuri din sferturile de finala din Europa League și am ales cate un pariu pentru fiecare confruntare. Cota cea mai mare vine de la Amsterdam, acolo unde Ajax primește vizita italienilor de la AS Roma. Ajax - AS Roma, Arsenal - Slavia Praga, Granada…

- Rezultatele meciurilor de joi, din faza optimilor de finala (retur), din Liga Europa : Milan – Manchester United 0-1 (1-1);Villarreal – Dinamo Kiev 2-0 (2-0);Rangers – Slavia Praga 0-2 (1-1);Arsenal – Olympiakos 0-1 (3-1);Dinamo Zagreb – Tottenham 3-0 (0-2);Molde – Granada 2-1 (0-2);Young Boys – Ajax…

- Slavia Praga a obținut calificarea în sferturile Europa League chiar pe terenul celor de la Glasgow Rangers. Cehii s-au impus cu 2-0 (3-1 la general), iar Nicolae Stanciu a fost din nou unul dintre remarcații echipei pregatite de Jindrich Trpišovský. Internaționalul român a…

- Nicolae Stanciu, 27 de ani, a marcat un gol superb in meciul Glasgow Rangers – Slavia Praga 0-2, dupa 1-1 in tur, iar campioana Cehiei se ca califica in „sferturile” Europa League. Daca Stanciu a fost schimbat in minutul 90, Ianis Hagi nu a fost folosit de antrenor Steven Gerrard. 19.55 Molde – Granada…

- Dinamo Kiev, Slavia Praga, AC Milan, Young Boys Berna, Dinamo Zagreb, Manchester United, Olympiakos Pireu si AS Roma s-au calificat joi seara in optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa meciurile din mansa secunda a saisprezecimilor de finala. Aceste echipe li se alatura celor…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a fost titular in Leicester - Slavia Praga, scor 0-2, și a contribuit decisiv la calificarea in „optimile” Europa League. Echipele calificate in „optimile” Europa League: Tottenham, Ajax, Arsenal, Molde, Rangers, Granada, Șahtior, Villarreal, AC Milan, AS Roma, Dinamo Kiev,…

- Manchester United, Tottenham Hotspur si AS Roma au facut pasi mari spre optimile de finala ale Europa League la fotbal, in urma victoriilor concludente obtinute joi seara, in deplasare, in turul saisprezecimilor de finala ale competitiei. Foto: (c) Massimo Pinca/REUTERS…