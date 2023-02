Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Etapa a 27-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 24 februarie, cu jocurile: U Craiova 1948 – CS Mioveni 2-1 și UTA Arad – Farul Constanța 0-1 (FOTO, cu gazdele in echipament roșu). Sambata, 25 februarie, vor avea loc meciurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt (incepand cu ora 14:30),…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- CS Mioveni a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin Cosmin Matei (9), dar argesenii au evitat infrangerea prin golul inscris in ultimele momente de joc de Bogdan…

- Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe. In min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis in prima instanta cele doua…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, si FC U Craiova s-au calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce au castigat meciurile din ultima etapa a Grupei A. Sepsi OK a surclasat-o pe FC Voluntari cu 4-0, prin golurile marcate de Mihai Balasa (14),…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe UTA cu scorul de 4-1 (1-1), vineri, la Arad, intru-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…