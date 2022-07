Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a pierdut Supercupa Romaniei in fața echipei Sepsi. Antrenorul campioanei en-titre, Dan Petrescu, s-a aratat nemulțumit de greșelile elevilor sai. ”Inainte de meci am spus ca finalele nu se joaca, se caștiga. Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Practic, ne-am batut singuri. La pauza, trebuia…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat pentru prima oara in istoria sa Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad. Pentru antrenorul italian Cristiano Bergodi este insa a doua oara cand o formație pregatita…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, și Sepsi Sfantu Gheorghe, caștigatoarea Cupei, se intalnesc in Supercupa Romaniei astazi, la 20:30, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. Costin Ștucan și Grigore Sichitiu vor prefața meciul in studioul Gazetei, incepand cu ora 20:00. Emisiunea revine atat la pauza,…

- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare biletele pentru Supercupa Romaniei 2022, meciul CFR Cluj - Sepsi. Duelul va avea loc pe 9 iulie, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, de la ora 20:30. Meciul de la Arad va desvhide noul sezon fotbalistic din Romania și va fi primul joc oficial din țara…

- Sambata, 9 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Francisc Neuman din Arad se da startul noului sezon competițional prin duelul dintre campioana Ligii 1 și caștigatoarea Cupei Romaniei. Biletele la Supercupa Romaniei, CFR Cluj - Sepsi, sunt disponibile online, pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețurile…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va efectua in aceasta pauza competitionala un stagiu de pregatire in Austria. Acolo va disputa patru partide amicale cu formatiile Ferencvaros, Legia Varsovia, TSKA Sofia si Karlsruher. „Pe 17 iunie echipa va pleca intr-un cantonament de 14 zile in Austria (Kaprun), unde va…

- Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal a aprobat ca Supercupa Romaniei, ediția 2022, se sa desfașoare la Arad, pe arena „Francisc Neuman”, in data de 9 iulie 2022, de la ora 20:30. In partida care marcheaza deschiderea sezonului 2022/2023, se vor intalni campioana din acest sezon, CFR Cluj,…

- FRF a anunțat cand se va disputa Supercupa Romaniei 2022, CFR Cluj - Sepsi. Duelul va avea loc pe 9 iulie, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, de la ora 20:30. Decizia a fost luata in Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal desfașurat azi, 1 iunie. ...