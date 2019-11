Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a stabilit urnele valorice pentru tragerea la sorti a grupelor EURO 2020, care va avea loc in Bucuresti, la Romexpo, pe 30 noiembrie, iar Romania, daca se califica, va evolua in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si o echipa din urna a treia. Douazeci de echipe au obtinut deja biletele pentru…

- Nationala de fotbal a Romaniei este condusa de selectionata Spaniei cu scorul de 4-0, la pauza meciului care are loc luni seara, pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Fabian Ruiz (8), Gerard Moreno (33, 43) si Adrian Rus (45+1, autogol) au…

- Nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale, dupa ce a fost invinsa fara drept de apel de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in penultimul sau meci din Grupa F. Suedia s-a impus prin golurile…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, pe site-ul oficial, ca la partida Romania - Suedia, care se va disputa vineri, 15 noiembrie, de la ora 21.45, pe Arena Nationala din Bucuresti, in cadrul preliminariilor EURO 2020, vor asista aproximativ 50.000 de spectatori. De asemenea, aproximativ 10.000 de copii…

- Academia Romana va gazdui joi, 26 septembrie 2019, deschiderea lucrarilor celui de-al 173-lea Seminar al Asociației Europene a Economiștilor Agrari (European Association of Agricultural Economists – EAAE). Seminarul este organizat de Institutul de Economie Agrara al Academiei Romane, in perioada 26-27…

- Selectionata de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminica seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Spaniei cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadioanele pe care reprezentativa Under 21 va evolua in luna octombrie, cand sunt programate meciurile cu Ucraina si cu Irlanda de Nord, in Grupa 8 a preliminariilor pentru EURO 2021. Astfel, meciul Romania U21 – Ucraina U21 va avea loc la Ploiesti, pe arena…