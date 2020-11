Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a afirmat, miercuri seara, la finalul partidei cu Irlanda de Nord (scor 1-1), ca are in continuare contract cu Federatia Romana de Fotbal, lasand sa se inteleaga ca si-ar dori sa continue, el precizand insa ca va discuta cu conducerea…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa online sustinuta la Belfast, ca prima reprezentativa are de luat o revansa in fata Irlandei de Nord deoarece rezultatul din partida tur, scor 1-1, a fost unul nedrept. …

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 23 de jucatori pentru amicalul cu Belarus si partidele cu Norvegia si Irlanda de Nord din Liga Natiunilor, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Se remarca debutantii Valentin Cojocaru, Valentin Cretu si Alexandru…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri seara, in conferinta de presa de dupa partida pierduta cu Austria, scor 0-1, ca trebuie sa accepte si aceasta a treia infrangere consecutiva a primei reprezentative, dar a subliniat ca este multumit de jocul din unele momente.…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi seara, in conferinta de presa de dupa infrangerea cu Islanda (2-1), ca rezultatul este unul corect si ca prima reprezentativa nu merita sa joace finala play-off-ului EURO 2020 dupa jocul prestat in special in prima…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va folosi primele doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, doar pentru a pregati barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda. "Sunt partide foarte importante…

- Selectionerul primei reprezentative de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online, ca atacantul Denis Alibec va da mai mult la echipa nationala in meciurile cu Irlanda de Nord si Austria decat in trecut deoarece isi doreste sa se transfere la un club din…

- Selectionerul echipei nationale, Mirel Radoi, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online organizata inaintea startului noii editii a Ligii Natiunilor, ca Austria este principala candidata la castigarea grupei din care mai fac parte Romania, Irlanda de Nord si Norvegia. "Cred ca Austria…