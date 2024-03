Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Edi Iordanescu a trimis 28 de convocari pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, in vederea meciurilor amicale cu Irlanda de Nord și Columbia (partide pregatitoare pentru Euro 2024).

- S-a stabilit ora partidei amicale pe care Romania o va disputa impotriva Columbiei pe stadionul Wanda Metropolitano. In luna martie Romania va disputa doua partide amicale. Prima, la București, pe Arena Naționala cu Irlanda de Nord, pe 22 martie. Pentru al doilea, FRF a vrut o naționala puternica, iar…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa un al doilea meci de pregatire in vederea participarii la EURO 2024, cu selectionata Columbiei, pe 26 martie, la Madrid. Dupa meciul pe care tricolorii il vor disputa pe 22 martie in fata Irlandei de Nord, pe Arena Nationala din Bucuresti, acestia vor…

