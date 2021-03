Stiri pe aceeasi tema

- Rapidul a pierdut meciul de la Slobozia (1-2 contra celor de la Unirea), iar Nicolae Grigore și-a dat demisia din funcția de antrenor. Giuleștenii i-au gasit rapid înlocuitor, noul tehnician urmând sa îi pregateasca pe feroviari pâna la finalul sezonului. Conform site-ului…

- FCSB e lider in Liga 1 sub comanda lui Toni Petrea, insa Dumitru Dragomir crede ca meritul este al lui Gigi Becali, patronul echipei. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre implicarea lui Gigi Becali in alegerea echipei de start și la schimbari și l-a felicitat pe latifundiarul…

- Atacantul Andrei Cristea (36 ani) a fost numit in functia de antrenor al echipei de fotbal CSM Politehnica Iasi, a anuntat, duminica, gruparea din Copou pe site-ul sau oficial. ''Jucatorul reprezentativ al echipei noastre in ultimii ani va conduce colectivul tehnic al gruparii din Copou'',…

- La un an si jumatate dupa ce a fost demis, Pal Dardai a revenit in functia de antrenor al echipei germane, Hertha Berlin. Tehnicianul maghiar l-a inlocuit pe Bruno Labbadia, care a fost demis dupa infrangerea cu 1-4 din meciul de acasa cu Werder Bremen din etapa a 18-a din Bundesliga.

- Tehnicianul Claudiu Niculescu, care a condus ultima oara formatia CS Mioveni, a fost instalat, vineri, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Concordia Chiajna, informeaza site-ul oficial al gruparii ilfovene din Liga a II-a. "Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunta ca incepand cu data…

- Fostul selectioner al echipei de fotbal a Frantei, Raymond Domenech, va deveni noul antrenor al formatiei FC Nantes, a anuntat o sursa din cadrul clubului, citata de AFP. Domenech, care nu a mai antrenat de la esecul de la Cupa Mondiala din 2010, va pregati gruparea din Ligue 1 pana la finalul sezonului.…