- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca derby-ul cu FCSB va fi unul frumos, precizand ca formatia sa isi va trata adversarii cu cel mai mare respect. "Va fi cu siguranta un derby frumos, cu un stadion plin. Pentru mine trecutul este trecut,…

- Liga Profesionista de Fotbal a alcatuit la finalul rundei a 4-a cel mai bun unsprezece. FC Farul Constanța, FC U Craiova 1948, FCSB, Universitatea Craiova și Rapid București au cate doi reprezentanți in echipa ideala a etapei, antrenorul etapei fiind desemnat rapidistul Mihai Iosif, potrivit mediafax.ro.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se bucura de faptul ca formatia sa nu a primit gol in primele trei etape ale Ligii I si spera ca acelasi lucru sa se intample si in partida cu FC Arges de sambata. "Ne aflam in fata unui meci dificil…

- Antrenorul echipei Romaniei, Mirel Radoi, a afirmat, miercuri, la finalul meciului cu reprezentativa Noii Zeelande, scor 0-0, ca formatiei sale i-a lipsit sansa pentru a se califica in sferturile de finala ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. "Nu am reusit sa ne…

- Antrenorul echipei de fotbal Chindia Targoviste, Emil Sandoi, a declarat, vineri, ca formatia sa a fost afectata de infrangerea suferita in prima etapa, cu Rapid, scor 0-1, si ca isi doreste ca in meciul cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe sa nu mai existe greseli in aparare. "Am…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea meciului cu Chindia Targoviste din prima etapa a Ligii I, ca omogenitatea va fi singura problema a formatiei sale. "Dupa sase ani suntem iar in Liga I. Sper sa facem o figura…

- Antrenorul formatiei Chindia Targoviste, Emil Sandoi, a afirmat, marti, ca este constient de faptul ca viitorul sezon al Ligii I de fotbal va fi mai greu decat precedentul avand in vedere ca Rapid si FCU Craiova au promovat in prima divizie. "Speram sa incheiem acest al doilea sezon la…

- FC Rapid, echipa care a promovat dupa sase ani in Liga I, va juca primele sale meciuri in urmatorul sezon pe arena din Mioveni, avand in vedere ca noul Stadion Giulesti, desi este aproape finalizat, nu va putea deveni operational pana la 17 iulie, cand este programata prima etapa. Surse…