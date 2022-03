Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea Craiova si FC Voluntari – FC Arges sunt meciurile din semfinalele Cupei Romaniei 2022. Cele doua semifinale s-au stabilit, joi, dupa tragerea la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului. Semifinalele Cupei Romaniei se joaca in sistem tur-retur, prima echipa extrasa…

- Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea Craiova si FC Voluntari – FC Arges sunt meciurile din semfinalele Cupei Romaniei 2022. Cele doua semifinale s-au stabilit, joi, dupa tragerea la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului. Semifinalele Cupei Romaniei se joaca in sistem tur-retur, prima echipa extrasa…

- Luni, 21 februarie la sediul AJF Cluj a avut loc tragerea la sorți pentru „optimile” de finala a Cupei Romaniei la fotbal, faza județeana din ediția 2021-2022. In aceasta faza vor juca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asociația Județeana de Fotbal Cluj (AJF) a dat publicitații datele la care va incepe returul ligii a patra, dar și celelalte competiții organizate de AJF. Liga a patra reincepe in week-end-ul 11-13... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Meciurile din cadrul turneului de calificare pentru Campionatul Mondial de Handbal Masculin 2023 se desfașoara pe 7, 8 și 9 ianuarie 2022, la Cluj – Napoca si sunt in direct la TVR 1 si TVR 2.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sticla Arieșul Turda și-a stabilit programul partidelor amicale din aceasta iarna. Pana la primul meci oficial din 2022, Turda va evolua in șase meciuri amicale. Primul va fi contra celor de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Jucatorii Potaissei au marcat 14 goluri in „dubla” cu Turcia de la Trofeul „Carpați” ce s-a desfașurat la Cluj Napoca, in sala „Horia Demian”. Alex Ghivil a debutat in meciul de luni, reușind sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Chiar daca in Liga a 4-a este pauza dintre turul și returul ediției 2021-2022, conducerea formației Victoria Viișoara și-a continuat activitatea și a stabilit deja programul de pregatire din aceasta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!