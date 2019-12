Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca echipa sa se afla inca „in zona periculoasa a clasamentului” si se va lupta pentru puncte pe terenul formatiei CFR Cluj, pe care o va intalni miercuri, in etapa a 19-a a Ligii I de fotbal.…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, apreciaza ca echipa pe care a preluat-o in urma cu aproximativ zece zile este "sub nivelul" conditiilor oferite de club, mentionand ca in perioada urmatoare va face o evaluare a tuturor jucatorilor. "Sunt aproximativ…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a reziliat pe cale amiabila contractul cu antrenorul Laszlo Csaba, care a fost inlocuit cu Leo Grozavu, a anuntat marti, conducerea clubului de fotbal, in cadrul unei conferinte de presa. "Incepand de marti am reziliat contractul, de comun acord, cu Laszlo Csaba, caruia…

- Sapte echipe de prima liga, FC Hermannstadt, FCSB, Academica Clinceni, Dinamo, Politehnica Iasi, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Universitatea Craiova, si formatia de liga secunda Petrolul Ploiesti s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Sferturile de finala vor…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a afirmat, joi intr-o conferinta de presa, ca adversara de vineri, din etapa a 13-a a Ligii I, Gaz Metan Medias, are un joc ofensiv si ca echipa sa trebuie sa joace foarte bine pentru a se putea impune. "Gaz Metan Medias are un joc ofensiv si…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu are nici cea mai mica teama de adversarul din etapa a 12-a a Ligii 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. El sustine ca, daca jucatorii sai au atitudine, "e greu ca o echipa din Romania sa le poata…

- Poli Iasi a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, la Botosani, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal. Poli a deschis scorul prin argentinianul Juan Pablo Passaglia (70), la primul sau gol in Liga I. Sepsi OSK a egalat prin Razvan Tincu…

- FCSB s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formatia de liga secunda Metaloglobus Bucuresti cu scorul de 2-0 (2-0), la Voluntari, in ultimul meci din saisprezecimile de finala. FCSB s-a impus prin golurile marcate de Olimpiu Morutan…