- Inter Milano s-a calificat in semifinalele Europa League la fotbal dupa ce a invins echipa germana Bayer Leverkusen cu scorul de 2-1 (2-1), luni seara, la Dusseldorf, in sferturile de finala ale competitiei. Nerazzurri s-au impus prin golurile marcate de Nicolo Barella (15) si Romelu Lukaku…

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia spaniola Getafe cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe teren neutru, la Gelsenkirchen, in optimile de finala ale competitiei. Nerazzurri s-au impus prin golurile marcate de Romelu…

- FC Copenhaga s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o la scor de forfait, 3-0 (1-0), pe Istanbul Basaksehir, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. Invinsa in turul din luna martie cu 1-0, campioana Danemarcei…

- Sahtior Donetk s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia germana VfL Wolfsburg cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Kiev, in mansa secunda a optimilor de finala. Dupa ce a castigat cu 2-1 prima mansa, jucata in martie, campioana…

- Reputatul antrenor roman Mircea Lucescu a recunoscut, joi, la prezentarea sa oficiala ca antrenor al echipei ucrainene de fotbal Dinamo Kiev, ca are emotii la acest inceput de drum, dupa ce a pregatit-o timp de 12 ani pe rivala Sahtior Donetk. ''Normal ca am emotii, nu e pentru oricine sa faca…

- Formatia Internazionale Milano a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Napoli, in etapa a 37-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Danilo D’Ambrosio '11 si Lautaro Martinez '74.Citește și: Fost șef de la varful Jandarmeriei EXECUTAT SILIT…

- Inter Milano a obtinut remiza in meciul din deplasare cu AS Roma, 2-2, duminica seara, in etapa a 34-a a campionatului de fotbal al Italiei, dupa un gol reusit din penalty de Romelu Lukaku in finalul partidei (88). ''Nerazzurri'' au deschis scorul destul de devreme, prin Stefan de Vrij…