Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei germane de fotbal (DFB), Fritz Keller, care l-a comparat pe adjunctul sau cu un judecator nazist, va trebui sa dea explicatii personal sau prin intermediul unui comunicat in fata unei comisii de disciplina pe care comisia de etica a DFB a decis sa o convoace luni, transmite AFP.…

- Fostul international german Lothar Matthaeus a propus ca emblematicii Karlheinz Rummenigge si Rudi Voeller sa preia conducerea Federatiei germane de fotbal (DFB), care se afla divizata in prezent si care a condus la instaurarea unei crize, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres. "A venit…

- Fostul international german Lothar Matthaeus a propus ca emblematicii Karlheinz Rummenigge si Rudi Voeller sa preia conducerea Federatiei germane de fotbal (DFB), care se afla divizata in prezent si care a condus la instaurarea unei crize, informeaza agentia EFE. "A venit timpul ca cea…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, a primit o suspendare de doua meciuri dupa ce a fost eliminat, in urma unui cartonas rosu direct, joi seara, cu ocazia meciului pierdut pe teren propriu in fata formatiei Granada (scor 1-2), a anuntat vineri Federatia de fotbal, citata de AFP. Koeman,…

- Federatia germana de fotbal (DFB) si-a exprimat sprijinul fata de selectionerul Joachim Loew, in ciuda rezultatului dezastruos inregistrat de Mannschaft in fata modestei reprezentative a Macedoniei de Nord (scor 1-2), saptamana trecuta la Duisburg, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din…

- Ovidiu Stinga (48 de ani), antrenorul care a pregatit-o pe FC U Craiova 1948 timp de trei partide in 2021, a acceptat sa vorbeasca la GSP Live despre plecarea rapida din Banie și cauzele care au dus la desparțirea de alb-albaștri. La finalul anului trecut, Ovidiu Stinga renunța la aventura de la echipa…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Macedoniei de Nord, Igor Angelovski, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arena Nationala din Capitala, ca jucatorii sai trebuie sa arate respect reprezentativei Romaniei in partida de joi din preliminariile Cupei Mondiale 2022.…

- La sfarșitul saptamanii trecute s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XI, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a IX-a. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!