FOTBAL - Democraţie totală la Poli: un antrenor abia angajat la juniori taxează condiţiile de la club Libertatea de exprimare este pusa la mare pret de Politehnica Iasi, grupare la care fiecare face orice il taie capul. Dupa ce antrenorul principal al echipei de seniori, Leo Grozavu, a avut numeroase aprecieri critice, publice, la adresa modului in care s-a lucrat la club in ultima perioada, si un antrenor de la Centrul de Copii si Juniori a taxat peisajul existent in Copou. Abia angajat in acest an, Ciprian Brighiu a facut trimitere pe pagina lui de facebook, intr-o postare cu multe greseli de ortografie, la conditiile pe care formatia pe care o pregateste, de juniori sub 16 ani, le are in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

