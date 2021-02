Stiri pe aceeasi tema

- Duminica 31 ianuarie, pe terenul de fotbal din cadrul Complexului Turistic ”La Broscuta” din Campia Turzii, s-a desfașurat un turneu amical de fotbal feminin. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa de fotbal Unirea Dej (locul 1, seria a IX-a, Liga a III-a) a invins cu 5-0 Progresul Șomcuta Mare (locul 10, seria a X-a, Liga a III-a), intr-un meci amical care a avut loc azi. Andrei Pop a reușit un hattrick. Formația dejeana antrenata de Dragoș Militaru a disputat astazi, cu incepere de la…

- Dupa 4-1 cu Progresul Șomcuta Mare, CS Minaur Baia Mare a disputat astazi cel de-al doilea meci amical al iernii, in deplasare, cu CSM Satu Mare. Echipa pregatita de Vasile Miriuța s-a impus cu scorul de 2-0, golurile fiind marcate de Alexandru Pop (min. 16) și Ionuț Mahalean (min. 58). In perioada…

- Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balas Soter” se afla pe locul 20 in clasamentul academiilor de fotbal din țara, fiind al doilea liceu cu program sportiv din aceasta ierarhie, dupa LPS Bihorul Oradea (locul 17), dupa cum evidențiaza un material publicat pe site-ul Federației Romane de Fotbal. „Este…

- Vineri s-au disputat jocurile etapei a 12-a din Liga Zimbrilor, cu șapte meciuri pe teren și unul decis la “masa verde”, echipa din Calarași avand probleme cu Covid-19. Partidele s-au disputat in sala Rapid și in Sala Polivalenta din București. CS Minaur a intalnit CSM Fagaraș, pe care a invins-o cu…

- Joi s-au disputat ultimele trei jocuri din cadrul etapei a 6-a din Liga Florilor MOL, dar se știa inca de miercuri ca Minaur va termina acest an pe locul al doilea, dupa CSM București. Sunt singurele doua echipe care nu au cunoscut infrangerea in aceasta prima parte a campionatului. Intrecerea interna…

- Fara indoiala ca am avut toate motivele sa ne temem de acest joc. Minaur s-a dus in București cu doar 14 jucatoare, tot atat cat a avut și la Sf. Gheorghe, doar ca acolo am stat bine in doi interi, iar acum doar intr-unul, pentru ca Jovana Kovacevic a suferit o entorsa la antrenament și […] Source

- CS Minaur s-a descurcat foarte bine in meciul disputat pe “Viorel Mateianu” sambata, trecand cu 4-0 de CSM Satu Mare, in ultima etapa a turului din seria a 10-a. Baimarenii au deschis repede scorul prin Serediuc, apoi au majorat diferența printr-un gol de generic de la centrul terenului, marcat de Mircea…