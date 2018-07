Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Belgiei, spaniolul Roberto Martinez, a opinat ca sfertul cu Brazilia de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia este un vis pentru jucatorii sai, chiar daca vede Selecao favorita in confruntarea programata vineri la Kazan. ''Aceste doua echipe sunt construite sa inscrie si sa castige…

- Brazilia a redevenit, luni, echipa cu cele mai multe goluri marcate in istoria Cupei Mondiale de fotbal, dupa cele doua goluri marcate in victoria contra Mexicului (2-0), in sferturile de finala ale editiei din Rusia. Golul prin care Neymar a deschis scorul contra mexicanilor a fost cel cu numarul 227…

- Cvintupla campioana mondiala Brazilia a castigat Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa succesul cu Serbia de miercuri (2-0) de la Moscova, iar selectionerul Tite a remarcat ca Selecao devine mai puternica meci dupa meci, relateaza AFP. ''Aceasta echipa a creat mari…

- Selectionerul Serbiei, Mladen Krstajic, a recunoscut superioritatea reprezentativei Braziliei la finalul meciului disputat miercuri seara la Moscova, in ultima etapa din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal 2018. "Brazilia a demonstrat ca este o echipa cu adevarat puternica. Era considerata…

- Postul TVR 1 a fost lider de audienta pe toate categoriile de public cu 8 din cele 11 partide disputate pana acum in faza grupelor CM FIFA Rusia 2018. Celelalte trei s-au clasat pe locul 2 in topul celor mai urmarite programe pe intervalul lor de difuzare, la nivel national. Cea mai vizionata partida…

- Brazilia, cu cinci titluri mondiale in palmares, se numara printre favorite la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia, dar legendarul Pele considera ca desi are individualitati de top, Selecao nu si-a gasit inca formula potrivita, relateaza Reuters. Cu selectionerul Tite la carma, Brazilia…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu are prea mari asteptari de la nationala de fotbal a tarii sale pentru Cupa Mondiala 2018, pe care Rusia o va organiza, si spune ca favorite la titlu ar fi Brazilia, Argentina, Spania si Germania. "Din pacate, echipa noastra nu s-a bucurat de rezultate mari in ultima…

- Selectionerul nationalei Turciei, romanul Mircea Lucescu, a declarat, in gluma, luni, ca ar merita o prima din partea Confederatiei Braziliene de Fotbal pentru numarul mare de jucatori pe care i-a pregatit si care fac parte din Selecao pentru Cupa Mondiala din Rusia. "Brazilienii imi datoreaza o prima.…