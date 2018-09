Stiri pe aceeasi tema

- Pantilimon, uriașul de 2.03 metri din poarta naționalei de fotbal a Romaniei, vorbește, intr-un interviu oferit exclusiv cititorilor Libertatea, despre Liga Națiunilor și șansele tricolorilor de a se califica la Euro 2020. Confesiune emoționanța despre viața de familie – e casatorit de 4 ani, și o marturisire…

- Partida dintre Romania si Muntenegru, de vineri, de la ora 21:45, de la Ploiesti, prima partida a tricolorilor in Liga Natiunilor, va fi arbitrata de o brigada din Slovacia, cu Ivan Kruzliak la centru, scrie Mediafax. Kruzliak va fi ajutat de asistentii Tomas Somolani si Branislav…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi programul etapei a 8-a din Liga 1, care se va desfașura in perioada 14-17 septembrie, dupa pauza prilejuita de meciurile echipei naționale cu Muntenegru (7 septembrie) și Serbia (10 septembrie), din Liga Națiunilor. Cel mai așteptat meci al etapei va fi…

- Romania va juca vineri, de la ora 21:45, impotriva Muntenegrului, primul meci din Liga Națiunilor. Partida este in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Meciul dintre cele doua națiuni se va juca la Ploiești, pe "Ilie Oana", unde se lucreaza intens pentru ca gazonul sa fie in cea mai buna stare la…

- Romania debuteaza in Liga Națiunilor cu Muntenegru, vineri, 7 septembrie (ora 21:45, PRO TV), la Ploiești, fara spectatori. Romania intalnește in debutul ei in Liga Națiunilor un adversar care, chiar și dupa ce am scos un singur punct in ultimele preliminarii in fața lui, ne poate suna prietenos.…

- Romania va debuta in Liga Natiunilor pe 7 septembrie, in meciul cu Muntenegru, fosta adversara din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Rusia. Partida se va disputa la Ploiesti, de la ora 21:45.

- Federația Romana de Fotbal a anunțat locurile de disputare ale celor 3 meciuri ale Romaniei din Liga Națiunilor, noua competiție UEFA care va debuta in toamna. Astfel, elevii lui Cosmin Contra vor intalni Muntenegru, Serbia și Lituania, la Ploiești, București și din nou la Ploiești.