Chelsea a invins duminica seara pe Arsenal, in derby-ul Londrei, cu 2-0 (0-1), in etapa a 20-a din Premier League, ultima a anului, chiar pe terenul ''tunarilor'', Emirates Stadium.



Pierre-Emerick Aubameyang a deschis scorul pentru Arsenal in minutul 13, Jorge Luiz Filho a egalat in minutul 83 dupa o gafa monumentala a portarului Leno, pentru ca dupa doar patru minute, Chelsea sa reuseasca golul victoriei prin Tammy Abraham.



In urma acestui rezultat, Chelsea termina anul pe locul 4 in clasament, cu 35 puncte, in timp ce Arsenal a ajuns pe un incredibil…