Fotbal: Carlo Ancelotti, noul antrenor al echipei Everton

- Formatia Liverpool, cu “11”-le cel mai tânar din istoria sa într-o competitie oficiala, a fost eliminata, marti, în deplasare, de echipa Aston Villa, scor 5-0, în sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, scrie News.ro.Golurile au fost marcate de Houritane…

- Antrenorul Carlo Ancelotti, demis recent de echipa italiana de fotbal SSC Napoli, a incheiat un acord de principiu cu Everton, urmand sa devina noul manager al acestei grupari din Premier League, anunta presa britanica. Potrivit Sky Sports, reputatul tehnician italian, care a cucerit trei trofee in…

- La 60 de ani, Carlo Ancelotti n-are de gand sa-și ia o pauza dupa ce tocmai s-a desparțit de Napoli. Italianul e aproape de o revenire spectaculoasa in Premier League, acolo unde a mai pregatit-o pe Chelsea, intre 2009 și 2011, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in…

- SSC Napoli a anuntat ca l-a demis pe Carlo Ancelotti din postul de antrenor principal, marti seara, in ciuda calificarii echipei italiene in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. "Clubul Napoli a decis sa-l revoce din functia de responsabil tehnic al primei echipe pe Carlo…

- Echipa engleza de fotbal Tottenham Hotspur l-a concediat marti pe antrenorul argentinian Mauricio Pochettino, sub comanda caruia gruparea londoneza a disputat finala editiei trecute a Ligii Campionilor, angajandu-l in locul acestuia pe portughezul Jose Mourinho, informeaza BBC. "Rezultatele…

- Adama Traore, atacantul echipei engleze de fotbal Wolverhampton, a suferit o accidentare in meciul cu Aston Villa din Premier League si va fi inlocuit de Pablo Sarabia (Paris Saint-Germania) in lotul echipei de fotbal a Spaniei pentru meciurile cu Malta si Romania, din preliminariile EURO

- Federatia Engleza de Fotbal (FA) a anulat, marti, cartonasul rosu acordat jucatorului echipei Tottenham, Son Heung-min, pentru ca a “pus in pericol intregritatea fizica” a lui Andre Gomes la meciul cu Everton, scor 1-1, relateaza bbc.com.Decizia de anulare a eliminarii a fost luata de o comisie…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, aflat in cursa pentru castigarea celui de-al saselea Balon de Aur din cariera sa, a declarat pentru revista France Football ca, daca ar putea alege, ar juca doar in meciurile din Liga Campionilor si in cele ale reprezentativei…