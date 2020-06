Fotbal: AS Roma a înregistrat un deficit record, de aproape 130 milioane euro Clubul italian AS Roma a inregistrat un deficit record de 128,4 milioane euro, dupa primele noua luni ale exercitiului financiar 2019/2020, in crestere cu aproape 100 milioane euro fata de bilantul anterior, relateaza L'Equipe. Pandemia de coronavirus a avut un efect extrem de negativ asupra finantelor clubului AS Roma, care a raportat dupa primele noua luni ale anului financiar 2019/2020 un capital net rulant negativ in valoare de 128,4 milioane euro., comparativ cu deficitul de 38,7 milioane euro din perioada 2018/2019. Roma a efectuat o majorare de capital cu 150 milioane euro, care a fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

