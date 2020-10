Stiri pe aceeasi tema

- ​Nationala României a urcat trei pozitii, pâna pe locul 34, cu 1.483 de puncte, în primul clasament FIFA publicat dupa întreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.Aversarele României din grupa de Liga Natiunilor ocupa urmatoarele locuri:27 (26). Austria…

- Ultimele meciuri din runda a doua a fazei grupelor din Liga Națiunilor au loc astazi. Cele 9 partide vor putea fi urmarite in format liveSCORE și liveTEXT pe GSP.ro. Rezultatele de luni din Liga Națiunilor Cele mai atractive dueluri ale zilei sunt Suedia - Portugalia și Franța - Croația, insa și Danemarca…

- Anglia a invins Islanda in primul meci din Liga A a Ligii Națiunilor cu 1-0 intr-un meci in care fiecare formație a avut cate un jucator eliminat. Islanda este adversara Romaniei in play-off-ul pentru calificarea la Campionatul European. Anglia a castigat greu, printr-un gol marcat din penalty de Raheem…

- Islanda, viitoarea adversara a Romaniei in barajul pentru EURO 2020, a fost invinsa acasa de Anglia cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din Liga A a Ligii Natiunilor la fotbal. Selectionata Albionului a castigat greu, printr-un gol marcat din penalty de Raheem Sterling…

- Liga Națiunilor continua astazi cu alte 9 partide. Cap de afiș pare a fi duelul dintre Portugalia și Croația, insa ziua este plina de meciuri interesante. Rezultatele meciurilor din Liga Națiunilor de marți Danemarca - Belgia, Islanda - Anglia și Suedia - Franța sunt alte dueluri interesante. Rezultatele…

- O femeie cu dubla cetatenie, romano-franceza, este acuzata ca ar fi furat bijuterii de cateva milioane de lire sterline dintr-un magazin de lux din Londra, scrie adevarul , citand Daily Mail. Georgeta Danila (52 de ani) este principala suspecta intr-unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din Londra…

- Romania ar urma sa primeasca 4 miliarde de euro dupa ce Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar in valoare de 81,4 miliarde de euro in cadrul schemei SURE pentru 15 state membre. „Odata ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar…

- Aproape 100 de solicitanti de azi vulnerabili, intre care si minori, au fost transferati din Grecia si Cipru spre Germania si Finlanda, a anuntat miercuri agentia de coordonare a azilului pentru Uniunea Europeana, relateaza AFP. Primul transfer de 83 de membri ai unor familii cu copii grav…