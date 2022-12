Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala in privința unui ex-șef al Direcției sanatate publica a Primariei municipiului Chișinaului, depistat cu o diferența de peste 8 milioane lei intre veniturile declarate

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a contestat la Curtea de Apel Chișinau incheierea Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, care a anulat reluarea urmarii penale in privința uneia din cele mai mari instituții medicale private de diagnostic din țara. Potrivit…

- Dan Manoliu, fost senator PSD si vicepresedinte al Consiliului Judetean Neamt, a fost condamnat definitiv luni, 31 octombrie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, dupa ce in 2015 a accidentat mortal un biciclist, a relatat Agerpres. Pe…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a trimis in judecata dosarul penal de invinuire a unui notar extradat Chișinaului din Belgia, in iulie curent.Acesta este invinuit pe doua capete.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a trimis in judecata dosarul penal de invinuire a notarului lui Vlad Plahotniuc, extradat Chișinaului din Belgia, in iulie curent. Acesta este invinuit pe doua capete. Primul vizeaza infracțiunea de fals in acte publice, in interesul…

- Procuratura raionului Ungheni a finisat urmarirea penala la 13 octombrie și expediat in instanța de judecata cauza penala in privința unui medic obstetrician-ginecolog, invinuit de comiterea infracțiunii prevazute de art. 213 lit. b) din Codul penal („Incalcarea din neglijenta a regulilor si metodelor…

- Primarul pro-rus al Chișinaului, Ivan Ceban sare in aparare corupților din Hincești: „Astfel, se dorește distragerea atenției oamenilor de la subiectele importante precum creșterea prețului la lumina sau tentativa președinției de a limita dreptul oamenilor la intruniri asupra careia deja s-au pronunțat…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța terminarea urmaririi penale intr-un dosar de spalare de bani in suma de peste 24 milioane lei, in 2014-2015, precum și pentru evaziune fiscala de 3,7 milioane lei.