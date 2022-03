Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator de tenis Serghei Stahovski a decis sa se inroleze in armata si sa lupte alaturi de conationalii ucraineni in razboiul cu Rusia. El a declarat, pentru cotidianul L'Equipe, ca toata lumea a incercat sa-l opreasca, iar acum speranta sa este ca se va putea intoarce la sotie, sa-i ceara iertare.

- Ucraina le cere chinezilor, care au relații bune cu Kremlinul, sa intervina in conflictul cu Rusia. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a solicitat omologului sau chinez Wang Yi sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a…

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a elogiat pe “inteligentul” Vladimir Putin si i-a criticat pe liderii occidentali pe care el i-a considerat “atat de prosti”, sambata seara, la o mare conventie anuala a conservatorilor american, in Orlando (Florida), informeaza AFP. NATO, a spus el, “pare orice,…

- Rusia și Ucraina se afla in plin razboi, iar oamenii nevinovați mor. Putin a declarat razboi Ucrainei joi dimineața, iar in prezent, trupele rusești au ajuns deja in Kiev. Oamenii fug din calea terorii, iar refugiații cauta adapost inclusiv in țara noastra. UE, dar și America și-au prezentat sprijinul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți seara punctul de vedere al CE fața de situația tensionata dintre Rusia și Ucraina. “Rusia este responsabila pentru actuala tensionare a situației. Foarte rapid vom finaliza pachetul de sancțiuni și ne vom coordona indeaproape cu partenerii…

- Potrivit presei internaționale, ministerul rus al Apararii intenționeaza sa inchida cea mai mare parte a spațiului aerian și maritim din regiunea Marii Azov, in perioada 21 februarie – 26 februarie. Manevra echivaleaza cu o adevarata blocada maritim si aeriana a principalelor porturi ucrainiene. Dovada…

- Peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de rebeli din estul Ucrainei au primit cetațenia rusa și pașapoarte intr-o procedura rapida, considerata ca o incercare a Rusiei de a-și marca influența pe scara larga in regiune, transmite Euronews. Pe langa acordarea in procedura accelerata a cetațeniei…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…