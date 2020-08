Stiri pe aceeasi tema

- onuț Marius Ciornenchi (foto sus) este candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei Giera din județul Timiș. In urma perchezițiilor efectutate de DIICOT, intr-un dosar de trafic internațional de droguri și trafic de droguri de risc, Ciornenchi a fost reținut pentru 24 de ore, informeaza publicația…

- Un consilier al agentiei cosmice rusesti, Roskosmos, a fost retinut sub acuzatia de inalta tradare. Serviciul de presa al Roskosmos a spus ca Ivan Safronov Jr., care este si un cunoscut fost jurnalist, a fost retinut la 7 iulie, iar acuzatia de tradare nu are legatura cu munca lui la agentia spatiala.…

- Sute de indivizi au fost arestati in mai multe tari europene intr-o operatiune pentru blocarea unui sistem criptat de telecomunicatii. Operatiunea EncroChat este una dintre cele mai ample actiuni de pana acum contra grupurilor de crima organizata. Au fost confiscate droguri, arme, vehicule si milioane…

- Un numar de 15 percheziții au loc, marți, in București, Argeș, Ilfov și Calarași, la persoane banuite ca incercau sa obțina credite in baza unor documente false, anunța procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), potrivit Mediafax.Conforms…

- Un francez in varsta de 35 de ani, cu reședința in municipiul București, a fost reținut de procurorii DIICOT. Acesta este acuzat de savarsirea infractiunii de trafic intern de droguri de risc in forma continuata, dupa ce ar fi infiintat mai multe culturi de cannabis, noteaza Agerpres.Procuroriiau stabilit…

- Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut un tanar din municipiu care este cercetat pentru savarșirea unei infracțiuni prevazute de Legea 205/2004 privind protecția animalelor. Acesta ar fi ranit și schingiuit o pisica, activitate pe care a filmat-o și a postat-o pe o rețea de socializare. La data de 29…

- Un tanar, de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infracțiunii de amenințare, pe o rețea de socializare a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, tanarul, in cursul lunilor aprilie și mai, ar fi adresat amenințari cu acte de…