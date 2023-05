Fostul șef al bancii Barclays, Jes Staley, a fost acuzat ca a abuzat sexual o femeie la refugiul lui Jeffrey Epstein in Insulele Virgine, potrivit unei noi hotarari judecatorești. Staley ar fi „folosit forța agresiva asupra victimei și a informat-o ca avea permisiunea lui Epstein sa-i faca ceea ce a vrut el”, se arata in […] The post Fostul șef Barclays, acuzat ca a abuzat o femeie in timpul unei vizite la refugiul de pe insula lui Epstein first appeared on Ziarul National .