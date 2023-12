Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Sentința de fond era de 4 ani și 8 luni de inchisoare. Totodata, Curtea de Apel Cluj i-a majorat de la 4 la 5 ani pedeapsa complementara de a fi ales in autoritatile…

- Curtea de Justitie a UE (CJUE) a decis sa radieze de pe rol cauza C-74/23 privind aplicarea in dosarele de coruptie a deciziilor legate de prescripție ale instantelor nationale precum CCR si Inalta Curte, potrivit portalului CJUE. CJUE a fost obligata sa renunțe la judecata dupa ce Curtea de Apel Ploiesti…

- Condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare pentru uciderea iubitei lui in 2017, dupa o cearta banala pe marginea unor firimituri lasate pe masa, un tanar de 35 de ani a fost trimis in arest la domiciliu din motive de sanatate. Barbatul este obez, iar instanța a decis ca iși risca viața in detenție,…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție fac, miercuri, mai multe percheziții in județul Suceava. Sunt vizate, printre altele, locuința unui magistrat de la Tribunalul Suceava, dar și biroul de serviciu din incinta Palatului de Justiție Suceava. Judecatoarea vizata…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca legea care interzice cumulul pensie-salariu este neconstituționala, in urma sesizarii facute de Inalta Curte de Casatiei si Justitie. Potrivit președintelui CCR, Marian Enache, interdicția cumulului „contravine dreptului fundamental la munca”. „Cu unanimitate…

- Danuț Lupu a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis valabil, deoarece, deși se afla in termenul de supraveghere al unei pedepse anterioare, a comis o noua infracțiune, ceea ce „denota un pericol social relativ ridicat”, se arata in motivarea Curții de Apel…

- Fostul internațional Danuț Lupu (56 de ani) va efectua 7 luni și 10 zile de inchisoare dupa ce Curtea de Apel București a respins apelul acestuia și a menținut condamnarea inițiala pronunțata de Judecatoria Cornetu. Danuț Lupu trebuie sa se predea la Penitenciarul Rahova. Danuț Lupu a fost condamnat…