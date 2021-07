Nicolae Robu, a ținut sa-i dea replica lui Ruben Lațcau, pe care-l descrie drept „un om de un primitivism rar, nemaivazut la cineva intr-o funcție inalta in orașul nostru. In plus, nul din punct de vedere profesional”, dupa ce numele fostul edil-șef al Timișoarei a fost invocat in discuția dintre Lațcau și Culița Chiș a […] Articolul Fostul primar Nicolae Robu, mesaj pentru „viceprimarul dublu repetent Ruben Lațcau”: „Complexele de inferioritate profesionala va fac rai, primitiv de rai” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .