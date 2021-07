Fostul primar de Radauți, Nistor Tatar, este acuzat de Agenția Naționala de Integritate de conflict de interese administrativ. Potrivit ANI, in timpul mandatului, Nistor Tatar a incheiat un contract de lucrari cu o societate comerciala la care era angajat cu un contract individual de munca (n.r. Servicii Comunale Radauți), suspendat pe durata exercitarii funcției de […] The post Fostul primar de Radauți acuzat de ANI de conflict de interese. Tatar: ”Nu am nici o emoție. Voi face plangere in instanța” first appeared on Suceava News Online .