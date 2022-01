Ape tot mai tulburi in PNL… Fostul președinte al partidului, Valeriu Stoica susține ca Florin Cițu nu mai are nicio autoritate in partid, fiind președinte ”doar de forma”. Stoica spune ca liberalii iși vor alege un nou președinte in primavara și ca cele mai mari șanse le are acum liderul PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu. ”Florin Cițu se crede inca președintele PNL, dar, in fapt, nu mai este… Ca sa fii președinte iți trebuie nu doar ștampila, ci și autoritatea, care se bazeaza pe increderea celorlalți, iar PNL nu mai are incredere in Florin Cițu. Autoritatea e necesara pentru a convinge…