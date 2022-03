Cornel Filimon (corespondența speciala) Multe și nevrute se fac auzite in spațiul public german. Cu libertatea pe buze și morala in buzunarul de la piept, actuali sau foști oameni politici, dar și activiști de mediu cu caș la gura simt nevoia sa ofere sfaturi. ”Așa este? Așa este. Carevasazica am dreptate… este? Este”. Sa facem […] The post Fostul președinte german ne invita „sa facem frigul pentru libertate” și sa renunțam „cațiva ani” la fericire și bucuriile vieții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .