Fostul șef de stat brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost pus in libertate in urma unei decizii a Curții Supreme care permite condamnaților sa nu fie incarcerați cata vreme ultimul recurs in justiție nu a fost judecat. Acuzat de corupție, el se afla in inchisoarea din Coritiba incepand din aprilie 2018, unde iși ispașea o pedeapsa cu lipsirea de libertate de opt ani și zece luni. Corespondenți de presa aflați la eveniment relateaza ca, la ieșirea din inchisoare, Lula a fost primit cu ovații de sute de sustinatori ai sai, convinși ca acuzația de corupție nu a fost decat o inscenare pentru a…