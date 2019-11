Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul laburist britanic Lindsay Hoyle a fost ales de catre colegii sai "speaker" (presedinte) al Camerei Comunelor, succedandu-i lui John Bercow, care a jucat un rol-cheie in foiletonul Brexitului, relateaza AFP.

- Ministrul german de Externe Heiko Maas nu a exclus luni o ”scurta amanare tehnica” in vederea unei implementari a unui Brexit ”ordonat”, relateaza AFP potrivit news.roPremierul britanic Boris Johnson incearca din nou, luni, sa obtina un vot, in Camera Cimunelor, asupra acordului sau al iesirii…

- Noul presedinte al Camerei Comunelor va fi ales pe 4 noiembrie, a anuntat vineri camera inferioara a parlamentului britanic, transmite agentia EFE. Actualul presedinte, John Bercow, si-a anuntat luni demisia din acest post incepand cu 31 octombrie, data la care ar urma sa devina efectiv Brexitul daca…

- O petitie contra deciziei premierului britanic, Boris Johnson, de a suspenda parlamentul pana la 14 octombrie, cu aproape doua saptamani inainte de data Brexitului, a depasit miercuri seara un milion de semnaturi, potrivit site-ului oficial unde sunt adunate, noteaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta…

- Suspendarea parlamentului britanic pana la 14 octombrie, anuntata de premierul Boris Johnson, este un ''scandal constitutional'', a declarat miercuri presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. ''Este absolut evident ca obiectivul suspendarii este acum de a impiedica…

- 'Un Brexit fara acord ar fi o tradare a rezultatului referendumului din 2016', a denuntat Philip Hammond intr-un editorial publicat miercuri in paginile The Times. 'A pretinde ca alegatorii in favoarea unei iesiri din UE au votat pentru un Brexit fara acord este o distorsionare a adevarului', adauga…