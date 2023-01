Fostul prim-ministru Ludovic Orban critica actualul Guvern, spunand despre mulți dintre miniștrii cabinetului Ciuca, ca „parca ar fi primit ordin de zi pe unitate sa para mai proști ca Nicolae Ciuca”. Actualul lider al Forței Dreptei, partid aflat in opoziție, Orban a scris, pe pagina sa de Facebook, ca cel puțin 8 miniștri ai cabinetului […] The post Fostul premier Ludovic Orban, despre actualul Guvern: Parca miniștrii ar fi primit ordin de zi pe unitate sa para mai proști ca Ciuca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .