Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ramâne o amenintare pentru tari europene precum Polonia si statele baltice, a sustinut presedintele Ucrainei Volodimir Zelenskiy, într-un interviu acordat publicației germane Die Zeit. „Sunt sigur ca Polonia este de asemenea în pericol. De fapt, întregul continent…

- Rusia ramane o amenintare pentru tari europene precum Polonia si statele baltice, a sustinut presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cat despre pericolul ca Rusia sa declanseze un razboi nuclear, Zelenski spune ca aceasta amenintare a lui Vladimir Putin nu arata altceva decat slabiciune. Presedintele…

- SUA iau in calcul oprirea importurilor de țiței din Rusia ca sancțiune pentru invazia neprovocata comandata de Vladimir Putin in Ucraina. Efectele unei astfel de decizii s-ar putea simți dincolo de granițele Rusiei. Rusia a avertizat luni despre „consecințele catastrofale” pentru piața globala a implementarii…

- Fostul oligarh rus, devenit opozant al lui Putin, este de parere ca invazia Ucrainei va duce la caderea presedintelui Federației Ruse, „intr-un an sau doi”, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acesta a precizat ca Rusia nu poate caștiga razboiul, iar decizia liderului de la Kremlin, de a incepe invazia,…

- „Vladimir Putin are ceva cu NATO in ansamblu, cu Occidentul in ansamblu. Traim in momentul de fata cel mai periculos pentru securitatea europeana din ultimii 30 de ani. In acest moment incercam tot ce ne sta in putere sa se ajunga la o solutie diplomatica in acest conflict”, a declarat Secretarul…

- Europa trece prin ”cel mai periculos moment” pentru securitatea sa de la incheierea Razboiului Rece, chiar daca o ”solutie diplomatica” cu Rusia ramane ”posibila”. Declarația aparține sefului diplomatiei europene, Josep Borrell. Intrebat, la Washington, despre avertismentele Statelor Unite cu privire…

- Europa trece prin "cel mai periculos moment" pentru securitatea sa de la incheierea Razboiului Rece, desi o "solutie diplomatica" cu Rusia ramane "posibila", a declarat, luni, seful diplomatiei europene Josep Borrell, dupa o intalnire cu secretarul de stat american Antony Blinken. "Traim cu siguranta,…

- Josep Borrell, seful diplomatiei europene, spune ca Europa trece prin ”cel mai periculos moment” pentru securitatea sa de la terminarea Razboiului Rece, chiar daca o ”solutie diplomatica” cu Rusia ramane ”posibila”, a declarat acesta luni, la Washington, relateaza AFP. Intrebat despre avertismentele…