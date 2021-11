Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile de tip ransomware au pagubit, anul trecut, companiile din SUA cu aproape 21 de miliarde de dolari, din cauza perioadelor de inactivitate provocate, releva o analiza publicata de blogul din Romania al companiei de securitate cibernetica, Eset, informeaza AGERPRES . Din datele preluate de Eset…

- LG Electronics a acceptat sa plateasca 1,9 miliarde dolari companiei auto americane General Motors (GM), ca urmare a costurilor determinate de chemarea la revizie a modelului electric Chevrolet Bolt EV, ale carui baterii fabricate de firma sud-coreeana prezinta defecte si au provocat incendii la…

- Polestar, constructor de mașini electrice care face parte, alaturi de Volvo Cars, din grupul chinezesc Geely se va lista la bursa și este evaluata la 20 miliarde dolari. Polestar are sediul la Goteborg, în Suedia și are banii de a-și extinde prezența de la 14 piețe, la 30.Primul model…

- Grupul chinez Huawei Technology va vedea in acest an cum veniturile sale din vanzarile de smartphone vor scadea cu cel putin 30-40 de miliarde de dolari, in conditiile in care producatorul chinez se confrunta in continuare restrictiile impuse de autoritatile americane, a declarat vineri presedintele…

- Averea cumulata a gospodariilor americane a urcat la un nou maxim de 141.700 de miliarde de dolari, la sfarsitul lunii iunie, sustinuta de cresterea pietei de capital si a pietei imobiliare pe timpul pandemiei, potrivit unui raport trimestrial al Rezervei Federale publicat joi, transmite Reuters. Cresterea…

- Cresterea pietelor de actiuni a alimentat majorarea averilor, adaugand 3.500 de miliarde de dolari activelor gospodariilor in trimestrul al doilea, o perioada in care indicele S&P 500 a generat un randament de peste 8,5% dupa luarea in calcul a dividendelor reinvestite. Cresterea valorii proprietatilor…

- Piata totala a transferurilor in fotbal s-a ridicat la 48,5 miliarde de dolari (41,1 miliarde de euro) intre 2011 si 2020 (FIFA), potrivit unui raport al FIFA, publicat luni, care mentioneaza si importanta sporita a agentilor, transmite AFP, citat de agerpres. Potrivit datelor analizate pentru perioada…

- Piața criptomonedelor a continuat o tendința puternica de urcare la inceputul lunii august, cu capitalizarea totala a pieței aproape de 2 trilioane de dolari. Potrivit datelor de la agregatorul de date criptografice CoinGecko, plafonul total al pieței criptografice a depașit luni 1,9 trilioane…