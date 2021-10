Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a transmis un mesaj scurt, prin intermediul Facebook-ului, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis ca il desemneaza pe Dacian Ciolos, liderul USR, sa formeze viitorul Guvern.

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a invins formatia de liga secunda Metaloglobus Bucuresti cu scorul de 2-0 (1-0), luni, intr-un meci de pregatire care a incheiat cantonamentul de la Poiana Brasov, potrivit Agerpres. ''Alb-albastrii'' s-au impus prin golurile marcate de francezul Lyes…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri seara, ca premierul Florin Citu nu poate conduce un Guvern, motiv pentru care ar trebui sa demisioneze, acuzandu-l totodata de "cinism si rea vointa". "Florin Citu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai putin un Guvern. Abuzul de…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, demis dupa ce Partidul Social Democrat condus pe atunci de Liviu Dragnea a susținut o moțiune de cenzura împotriva sa, a ținut sa faca o postare ironica la adresa actualului prim ministru, Florin Cîțu. Grindeanu a pus pe Facebook o fotografie de la terasa…

- Dragnea are probleme cu spatele și, potrivit lui Ștefanescu, acestea s-au agravat in perioada petrecuta in penitenciar. Codrin Ștefanescu susține ca Liviu Dragnea va acorda in curand un interviu unei televiziuni.„Am promis ca va țin la curent! Dupa foarte multe analize și vizite in mai multe spitale,…

- ,,Cu atatea sechestre, mai aveti din ce sa traiti?", l-a intrebat un reporter pe fostul lider PSD.,,Da, sigur, din salariu", a raspuns Dragnea, care a reusit cu greu sa isi faca loc printre sustinatorii si contestatarii sai, aflati langa sediul DNA.De altfel, intre cele doua parti au izbucnit conflicte…

- Cu gandul și probabil cu nostalgie dupa perioada cand era in Senatul Romaniei, Emilia Arcan, in acest moment cu prerogative de coordonator pentru alegerile in filiala nemțeana a Pro Romania, pare sa fi urmarit cu sufletul la gura evoluția procesului lui Liviu Dragnea. Codrin Ștefanescu se ruga pe Facebook…