- Tribunalul Bucuresti a anulat diploma de doctor al Academiei Nationale de Informatii a SRI a fostului ministru PNL de Interne, Radu Stroe. Acesta si-a sustinut teza de doctorat „Controlul parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii” in 2013, cand era ministru de Interne.

- Fostul șef al direcției juridice a SRI, generalul (r) Dumitru Dumbrava, a ramas fara diploma de doctor, in urma unei decizii date de Tribunalul București. Decizia nu este una definitiva „Admite acțiunea. Anuleaza diploma de doctor seria (…) nr (…)/7.12.2012”, se arata in decizia Tribunalului…

