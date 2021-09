Fostul ministru al Justiției anunță condiția prin care USRPLUS se întoarce la guvernare „Noi cerem formula fara Cițu premier. Fara aceasta condiție, nu va avea loc nicio impacare. Daca va fi respectata aceasta condiție vom trece la negocieri. In afara de rezolvarea probelemei Cițu, avem nevoie de un clandar exact pe domeniul justiției. Capitolul de justitie din programul de guvernare e bine alcatuit, dar trebuia pus un clandar ce trebuia respectat. UDMR și-a asumat ca nu e de acord cu chestii care erau trecute. Abia dupa ce Cițu va pleca, in urma moțiunii de cenzura, și va pleca atunci cand va veni pentru propunerile de noi miniștri in Parlament. Nu avem garanția ca va trece moțiune,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

