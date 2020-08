Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspectul STAN VITALIE, medic primar, la data faptelor manager al Spitalului Clinic de urgența, Chirurgie Plastica și Arsuri din București, pentru savarșirea a 16…

- Premiera in Spitalul Militar Central - prima Crioablatie de Fibrilatie atriala Prima crioablatie de fibrilatie atriala in Compartimentul de Electrofiziologie si Implant Pacemaker al Centrului de Boli Cardiovasculare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" a fost…

- CCR a admis o excepție de neconstituționalitate ridicata de judecatorul Horațius Dumbrava, fost președinte CSM și constata ca solutia legislativa cuprinsa in dispozitiile art.146' din Codul de procedura penala, care nu permite contestarea legalitatii masurii referitoare la obținerea datelor privind…

- Un baiat de 13 ani a fost preluat de elicopter și transportat la București. Acesta are arsuri pe aproape jumatate din corp, dupa ce s-a electrocutat. Incidentul a avut loc in Cormaia. Un Echipaj de Prim Ajutor din cadrul ISU BN a fost solicitat in localitatea Cormaia. Un baiat de 13 ani a fost electrocutat.…

- Noul manager al Spitalului din Gaesti, dr. Laurentiu Belusica, a lansat o campanie impresionanta pentru a-i atrage pe medicii tineri in orasul frigiderelor. Medicul si-a asternut, in cateva randuri, povestea sa din anii de rezidentiat si, mai tarziu, de medic matur.