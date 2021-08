Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Despa trece print-o perioada destul de grea, asta dupa ce a alunecat pe scari și s-a sprijinit din pacate in mana, reușind astfel sa o rupa. Dansatoarea maneliștilor trebuie acum sa stea cu ea in ghips mai multe zile și spune ca se descurca greu.

- Dragostea plutește in aer! Vorbim de Ella Tina, diva care dupa trei luni de relație, la Antena Stars, a punctat aspectul casatoriei, dar a și subliniat dorința de a avea nu mai puțin de opt copii. Mai mult decat atat, fosta lui Jador a dezvaluit cateva detalii neștiute și despre actaulul partener, barbatul…

- Rareș Ciortan a decis sa spuna tot adevarul despre viața lui de dupa desparțirea definitiva de Ana Mocanu. Tanarul a incercat sa iși refaca viața alaturi de o alta domnișoara, insa, din pacate, nu a avut sorți de izbanda, ajungand sa fie din nou singur, ba chiar sa iși doreasca sa nu mai aiba nicio…

- Raluca și Denisa Tanase sunt cele doua surori care au format trupa „Bambi”. Au avut mare succes in muzica, insa acum se dedica altor proiecte. Cea care a facut dezvaluiri mai puțin știute despre viața ei personala este Raluca, cantareața in varsta de 37 de ani. A recunoscut intr-un interviu pentru „Teo…

- Florin Cițu se lauda cu relația puternica pe care o are cu Klaus Iohannis și spune ca a avut și are susținerea președintelui pentru a conduce guvernul. Totuși, Cițu a precizat ca Iohannis nu se implica in lupta pentru putere in PNL pentru ca ii interzice Constituția. ”Am o relație foarte buna…

- Ana Maria Mocanu și Rareș Ciortan și-au mai dat cateva șanse in iubire dupa desparțire, insa fara prea multe șanse. Cei doi s-au separat definitiv, iar vedeta e deja pregatita sa inceapa o noua relație.

- Fulgy și Denisa Depsa sunt foarte buni prieteni, insa aproapierile dintre ei au dat de ințeles ca ar fi vorba de mai mult decat atat. Acum fiul Clejanilor spune adevarul despre presupusa relație.

- Bomba bombelor in showbiz-ul romanesc! Denisa Despa și Fulgy sunt impreuna? Fiul Clejanilor a petrecut seara trecuta alaturi de dansatoarea maneliștilor și a postat imagini cu focoasa șatena direct in pijamale, pe contul sau de Instagram. Se pare ca Denisa este cea care l-a ”consolat” pe fiul Clejanilor…