Stiri pe aceeasi tema

- Inovatori, inventatori, antreprenori, designeri, medici, asistenți, studenți, profesori și nu numai sunt invitați sa participe la evenimentul online Techstars Startup Weekend Romania pentru a aborda problemele create Covid-19 in Romania.

- Gest de solidaritate al polițiștilor din cel mai vestic județ al țarii. Reprezentanții IPJ Timiș au anunțat ca se vor alatura inițiativei „Lumineaza orașul prin tine” și ca vor aprinde girofarurile in fața Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara in semn de solidaritate cu cadrele…

- Miercuri, pe 25 martie, de la ora 19:00, romanii din intreaga lume vor putea urmari live, gratuit, un spectacol unteatru difuzat online cu sprijinul glo. Brandul se alatura inițiativei artistice unteatru, susținand costurile transmisiunii și ajutand teatrul independent sa iși continue activitatea in…

- Derby-ul campionatului, programat miercuri, 11 martie, de la ora 18:30, in Sala Polivalenta, se va juca cel mai probabil fara fani. Dinamo-PSG in pericol. Guvernul Romaniei a anunțat ca adunarile cu peste 1.000 de oameni sunt interzise in Romania, pana la 31 martie, din cauza epidemiei de coronavirus.…

- Gloria Bistrița a pierdut pe teren propriu cu Gloria Buzau, 28-29, dar reclama arbitrajul cuplului Belean-Sas. „Mi-e rușine ca am ajuns sa intru pe teren dupa arbitri”, spune antrenorul Bistriței. Gloria Buzau a caștigat miercuri seara, la Bistrița, 28-27, in etapa a 18-a a Ligii Naționale, și a urcat…

- ​Compania de robotizare si automatizare UiPath a încheiat 2019 cu un venit anual de 360 de milioane dolari si ajunge la peste 6.000 de clienti. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Sportul romanesc mai traiește doar din amintiri. Lotul feminin de gimnastica va lipsi pentru a doua ediție consecutiv de la Jocurile Olimpice. Inotul a disparut odata cu bazele de altadata, iar tenisul nu primește un leu de la stat de trei ani. Campionii care au dus numele Romaniei pe cele mai inalte…

- Un sondaj realizat de catre IMAS si facut public de Europa FM a rata ca 60 la suta dintre romani au putina si foarte putina incredere in spitalele de stat romanesti. Un sondaj realizat de catre IMAS si facut public de Europa FM a rata ca 60 la suta dintre romani au putina si foarte putina incredere…