Fostul edil Nicolae Barbu, artizanul incineratorului de deșeuri medicale de la Giurgiu Construirea unui incinerator pentru arderea deșeurilor medicale in Giurgiu a provocat și mai provoaca panica printre locuitorii urbei, dar și printre cei din Ruse. Ceea ce nu s-a spus este ca artizanul acestei afaceri este fostul edil PP-DD, PSD, Pro Romania Nicolae Barbu, care acum vrea un al treilea mandat din partea PSD. Incineratorul de la Giurgiu trebuie sa arda toate deșeurile medicale din București In vara anului 2020, in Zona Libera a municipiului Giurgiu a fost depozitat un incinerator dezansablat de ardere a deșeurilor medicale. Cel care a solicitat depozitarea incineratorului era chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bacau a fost amendata de Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Bacau pentru ca a modificat o serie de fișe din Registrul de Spații Verzi (RSV) al municipiului, fara aprobarea Consiliului Local. Practic, Primaria Bacau a trecut o serie de terenuri declarate spațiu verde in terenuri…

- Garda Naționala de Mediu, in dialog cu autoritațile publice locale din județul Dambovița pe tema gestionarii deșeurilor. In luna iunie 2023, Garda Naționala de Mediu a inițiat o campanie de conștientizare prin care și-a propus sa vina in sprijinul factorilor implicați in procesul de colectare separata…

- Un mediu mai curat, municipii, orașe și comune frumoase și ingrijite. Acestea sunt o parte a subiectelor intalnirii organizate astazi la Consiliul Județean Dambovița, discuții la care au participat primarii dambovițeni și comisarul general adjunct al Garzii Naționale de Mediu, Florin Banica. Colectarea…

- Astazi, 28.02.2024, Garda Naționala de Mediu, in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița, Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei și Inspectoratul de Jandarmi Județean Dambovița au desfașurat o acțiune inopinata de control pe raza comunei Matasaru și a orașului Gaești, jud.…

- Postare Facebook/Garda Nationala de Mediu 23 februarie 2024: Garda Nationala de Mediu continua controalele inopinate din planul „Garda de Mediu, de azi și in județul tau!”, simultan in 3 judete. In aceasta saptamana, Garda Nationala de Mediu a desfașurat simultan, actiuni de control in 3 judete, respectiv…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat ca, intr-un interval de doar opt zile, peste 115 tone de deșeuri au fost oprite la granița Romaniei, in punctele de trecere a frontierei Borș II și Nadlac II. Comisariatele județene Bihor și Arad au luat masura de a nu permite intrarea in țara a 12 transporturi, avand…

- Sindicalistii reclama ca angajatii din sanatate si asistenta sociala au ajuns sa aiba un castig salarial mediu sub cel mediu pe economie si solicita, printre altele, cresterea salariilor de baza pentru toate categoriile de angajati din sistemul sanitar cu cel putin 25% pentru anul 2024. “Dupa intalnirea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va lansa cel tarziu in luna februarie licitația pentru Drumul Expres Targu Jiu – Craiova. Pe tronsonul Craiova – Filiași va fi autostrada, iar pe tronsonul Filiași – Targu Jiu drum expres. Tronsonul Craiova – Filiași va fi de 60 de kilometri…