- Fostul cancelar german Gerhard Schroder da in judecata parlamentul tarii sale in incercarea de a i se restabili privilegiile speciale ce i-au fost retrase in luna mai, a declarat avocatul sau pentru dpa vineri, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder, apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, a anuntat marti ca nu va face parte din consiliul de administratie al gigantului rus Gazprom, informeaza AFP.

- Fostul cancelar federal german Gerhard Schroder, apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin si detinator al mai multor functii de conducere in companii ruse, a fost privat de o parte dintre privilegiile sale de fost cancelar german, au anuntat joi surse parlamentare, informeaza AFP.

- Parlamentul European a cerut joi adoptarea unor sanctiuni contra fostului cancelar german Gerhard Schroder, pentru afacerile acestuia si legaturile sale cu Rusia, transmite DPA, preluata de Agerpres.

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder este foarte aproape de a fi sanctionat pentru refuzul de a condamna explicit invazia rusa in Ucraina, coalitia de guvernare - condusa de Partidul Social Democrat (SPD), din care a facut parte si pe l-a condus o vreme - pregatindu-se sa-i taie unele din drepturile…

