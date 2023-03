Stiri pe aceeasi tema

Aceasta este cea mai mare frica a Simonei Halep. Decizia care ii va distruge cariera celei mai bune jucatoare de tenis din Romania. Vezi AICI planul stabilit de romanca inaintea procesului de la Londra...

Rocsana Marcu s-a mutat in urma cu aproape doi ani in Anglia, unde are afaceri de succes. Fosta prezentatoare TV are un nou business, o firma de recrutare. Pe langa jobul de agent imobiliar, Rocsana Marcu se mai mandrește cu o afacere de succes. Fosta prezentatoare are o firma de recrutare și are contracte…

Revolut lanseaza in curand noi produse financiare adresate clienților cu venituri mari din Europa. Noul produs va deveni disponibil la nivel extins in primavara 2023. Cum descrie Revolut avantajele? Printre beneficiile produsului se numara 5% cashback la achizitiile realizate doar in prima luna de utilizare.…

- La 42 de ani, Rocsana Marcu este „regina imobiliarelor” din Anglia! Locuieste de doi ani in Londra si a luat in serios noua meserie, chiar daca a avut parte de multe comentarii rautacioase dupa ce a renuntat la muzica si la cariera din televiziune in Romania. A reusit sa vanda mai multe case cu pretul…

Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marti, in emisiunea Talk News de la prima News TV, despre aderarea la Schengen, ca daca nu intram in 2023, atunci pana in 2025 nu trebuie sa ne ocupam de acest subiect, pentru ca vin alegerile si Comisia nu se mai ocupa, informeaza agenția de presa News.ro.…

Irina Begu si Patricia Tig vor evolua, miercuri, in primul tur la Australian Open. Meciurile jucatoarelor din Romania ar fi trebuit sa aiba loc marti, dar au fost amanate din cauza conditiilor meteorologice.

Departamentul pentru Mediu si Agricultura de la Londra a anuntat sambata ca va interzice in Anglia, incepand din octombrie, vesela din plastic de unica folosinta pentru a proteja oceanele de poluarea cu plastic, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Manchester City s-a calificat duminica in turul 4 al Cupei Angliei dupa ce a surclasat-o cu 4-0 acasa pe alta forta din Premier League, Chelsea, potrivit Agerpres.Golurile au fost marcate de Riyad Mahrez (minutele 23 si 85, ultimul din penalty), Julian Alvarez (30, din penalty) si Phil Foden (38). Chelsea…