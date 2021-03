Fostul baron NICUȘOR CONSTANTINESCU a adunat 32 de ani de închisoare! Cât va sta după gratii? Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, a strans, pana in prezent, 32 de ani de inchisoare din 5 sentințe definitive date de instanțele din Constanța, București și Galați, insa va executa mai puțin, dupa contopirea pedepselor. In acest moment, nu e clar cat va mai ramane fostul șef CJ Constanța dupa gratii. Țarile din UE, reacții diferite la introducerea pașaportului verde. Unele il introduc luna viitoare Fostul președinte al CJC este, in acest moment, șeful de instituție care a cumulat cei mai mulți ani de inchisoare din condamnari definitive in Romania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Constantinescu, 54 de ani, fostul președinte al Consliului Județean Constanța (2004-2014), a fost condamnat joi, 18 martie, la 8 ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii ilegale a fundatiilor Fantasio si Thalia, anunța postul Antena3 . Curtea de Apel Galati a dat sentinta intr-un…

- Nicușor Constantinescu, fostul șef al CJ Constanța (foto: ziuaconstanta.ro) Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, a strans, pana in prezent, 32 de ani de inchisoare din 5 sentințe definitive date de instanțele din Constanța, București și Galați. Fostul președinte…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a fost condamnat, joi, magistratii de la Curtea de Apel Galati, la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii ilegale a fundatiilor Fantasio si Thalia.

- Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Galați, la 8 ani de inchisoare cu executare in dosarul finanțarii ilegale a fundațiilor Fantasio și Thalia. Decizia este definitiva. Citește și Rechizitoriul unui tiran in delir. Acuzațiile…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Tig (26 ani, 61 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 19 minute in fata letonei (23 ani, 51 WTA). Cele doua jucatoare s-au…

- Alte 45 de cazuri de infectare cu tulpina coronavirusului descoperita in Marea Britanie au fost identificate in cele 90 de probe prelevate in perioada 3-11 februarie, in cadrul studiului de secventiere derulat de companie. Cele mai multe cazuri sunt in Bucuresti(26), Timisoara(6) si Cluj(3), au anunțat,…

- Alte 27 de cazuri noi cu tulpina din Marea Britanie au aparut in Romania. Cazurile cu noua tulpina sunt predominante in București, dar, potrivit Ministerului Sanatații cazuri noi au aparut și in județele Cluj, Mureș, Valcea, Ilfov, Timiș, Caraș-Severin și Galați . Reprezentanții Ministerului Sanatații…

- Un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 136km s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau.In ziua de 29 Decembrie 2020, la ora 15:32:06 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 136km.Cutremurul s a produs…