- Luca Niculescu se va ocupa de la 1 septembrie de procesul de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, in cadrul Ministerului de Externe. Decizia de numire in aceasta funcție a fostului ambasador la Paris a fost semnata de premierul Nicolae Ciuca, informeaza Agerpres…

Noul ambasador al Statului Israel la București, Reuven Azar, a ajuns in Romania. Ambasada a postat pe pagina de Facebook mesajul noului diplomat. Reuven Azar a fost directorului grupului de lucru Israel-SUA-China din cadrul Ministerului israelian de Externe, dar și consilier de politica externa al premierului…

- Ambasadorul Luca Niculescu spune ca a fost o mare onoare pentru el sa reprezinte timp de peste sase ani Romania in Franta, Monaco si Andorra si anunta o alta etapa in cariera sa „tot pentru Romania”. „A fost o mare onoare sa reprezint Romania in Franta timp de peste sase ani. In toata aceasta perioada,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui Luca Niculescu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Franceza, in Principatul Andorra si in Principatul Monaco, a informat Administratia Prezidentiala.

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la Bucuresti, afirma ca sursele americane de productie de petrol si de gaze sunt capabile sa suplineasca livrarile Gazprom, daca productia ar creste in SUA, ceea ce este posibil.